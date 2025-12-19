  • İSTANBUL
Yerel

Basketbol maçında kan donduran olay! Miniklerin kavgasına veliler girince salon bir anda savaş alanına döndü.

Basketbol maçında kan donduran olay! Miniklerin kavgasına veliler girince salon bir anda savaş alanına döndü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen minik basketbol müsabakası, sporun ruhuna yakışmayan bir şiddet olayına sahne oldu.

Olay, 17 Aralık 2025 günü saat 20.10 sıralarında Fethiye Mahallesi'ndeki Tofaş Spor Salonu girişinde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların bekleme alanındaki koltuğun sarkan ipiyle oynaması nedeniyle veliler arasında başlayan tartışma salon dışına taştı. Şüpheli Turgay T., yanında bulunan bıçakla Mustafa Dedecan'ı çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Can Çiftgül de bacağından yaralandı.

Yaralılar 112 ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Mustafa Dedecan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli Turgay T., polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

