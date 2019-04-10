Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finali - BLMA: 57 - Nadezhda: 75- Nadezhda şampiyon oldu



İSTANBUL (AA) - Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında Rusya temsilcisi Nadezhda, Fransa ekibi BLMA'yı deplasmanda 75-57 yenerek şampiyon oldu. Montpellier kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-16 önde bitiren konuk takım, devre arasına 35-27 üstün girdi. Nadezhda, üçüncü periyodunu 54-39 önde geçtiği mücadeleden 75-57 galip ayrıldı. Böylece Nadezhda, 4 sayı farkla (75-71) kaybettiği ilk maçın rövanşını 18 sayı farkla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

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