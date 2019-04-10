0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finali

- BLMA: 57 - Nadezhda: 75- Nadezhda şampiyon oldu

10 Nisan 2019 Çarşamba 23:36
Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finali


İSTANBUL (AA) - Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında Rusya temsilcisi Nadezhda, Fransa ekibi BLMA'yı deplasmanda 75-57 yenerek şampiyon oldu.

Montpellier kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-16 önde bitiren konuk takım, devre arasına 35-27 üstün girdi.

Nadezhda, üçüncü periyodunu 54-39 önde geçtiği mücadeleden 75-57 galip ayrıldı.

Böylece Nadezhda, 4 sayı farkla (75-71) kaybettiği ilk maçın rövanşını 18 sayı farkla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 23:36
  1. Basketbol
  2. Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
  3. Nadezhda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı
    1. Konya'da kamyon ile tır çarpıştı: 2..
    2. Samet Aybaba'dan Beşiktaş sözleri:..
    3. UMH'den "Hafter güçleri çocuk savaşçı..
    4. Üniversiteli öğrencilerden..
    5. Nusaybin’de trafik kazası: 1 ölü, 4..
    6. Hafter güçleri Yermuk Kampı'nda..
    7. Barcelona, Manchester United'ı..
    8. Kara delik ilk kez görüntülendi!
    9. İtalyan meclisi "sözde Ermeni..
    10. 2 arkadaş odun keserken yaralandı
    11. Cezayir Devlet Başkanlığı seçimi 4..
    12. Başkan Kahraman’dan Başkan Tanış’a..
    13. Çukurca’da şehit polisler için..
    14. Dargeçit’te kavga ihbarına giden..
    15. Heerenveen, Jan Olde Riekerink ile..
    16. Emniyet Genel Müdürlüğünden Özel..
    17. Ronaldo attı Juventus avantajı kaptı
    18. "Filipinler'de bulunan fosiller yeni..
    19. İstasyon Gemiciler Spor başarıdan..
    20. Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani..
    21. Milli Sporculardan Kaymakam Keçeli’ ye..
    22. VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne veda..
    23. Seyir halindeki otomobil alev topuna..
    24. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar..
    25. Bartın’da trafik kazası: 2 yaralı
    26. Malkara’da bağ evi soygunu
    27. Ajax ile Juventus yenişemedi
    28. Barcelona, İngiltere’den avantajlı..
    29. Antalya'da akıl almaz olay!
    30. GÜNDEM ÖZETİ / 11 Nisan 2019
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti
    ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti
    Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
    Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
    Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    Mete Yarar'dan S-400 yorumu! "Dünyanın en modern silah sistemleri"
    Mete Yarar'dan S-400 yorumu! "Dünyanın en modern silah sistemleri"