Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finali - Nadezhda: 71 - BLMA: 75



ANKARA (AA) - Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Fransız ekibi BLMA, Rusya temsilcisi Nadezhda'yı deplasmanda 75-71 yendi.

Orenburg kentinde oynanan karşılaşmayı 75-71 kazanan BLMA, seyircisi önünde çıkacağı rövanş öncesi avantaj yakaladı. Kupayı kazanan takım, 10 Nisan Çarşamba günü Fransa'nın Montpellier şehrinde oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

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