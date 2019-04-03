Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finali
- Nadezhda: 71 - BLMA: 7503 Nisan 2019 Çarşamba 20:15
ANKARA (AA) - Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Fransız ekibi BLMA, Rusya temsilcisi Nadezhda'yı deplasmanda 75-71 yendi.
Orenburg kentinde oynanan karşılaşmayı 75-71 kazanan BLMA, seyircisi önünde çıkacağı rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Kupayı kazanan takım, 10 Nisan Çarşamba günü Fransa'nın Montpellier şehrinde oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
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