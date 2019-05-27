Basketbol Heyecanı Başladı Bir hafta boyunca Kayseri’de basketbol heyecanının zirveye ulaşacağı U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası başladı.

Bir hafta boyunca Kayseri’de basketbol heyecanının zirveye ulaşacağı U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası başladı.

Pazar günü final maçıyla sona erecek olan Şampiyonanın maçları Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, takımlara başarılar dilerken tüm basketbol severleri salonlara heyecan dolu müsabakaları izlemeye davet etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.