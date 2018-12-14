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Basketbol: Haftanın programı

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları oynanacak

14 Aralık 2018 Cuma 09:47
Basketbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 12'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Yarın:

13.00 Fenerbahçe-Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Japan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Şahinbey)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

16 Aralık Pazar:

13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Galatasaray (Sakarya)

15.15 Banvit-Darüşşafaka Tekfen (Banvit Kara Ali Acar)

17.30 Türk Telekom-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara)


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:

13.00 Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum (Kadir Has Kongre Merkezi)

14.00 Galatasaray-İstanbul Üniversitesi (Ahmet Cömert)

16 Aralık Pazar:

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Menderes)

14.00 Çukurova Basketbol-BOTAŞ (Servet Tazegül)

14.00 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Fenerbahçe-Canik Belediyespor (Metro Enerji)

17.30 İzmit Belediyespor-Beşiktaş (Kocaeli Atatürk)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:

16.00 OGM Ormanspor-Karesispor (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Artvin Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Çoruh Üniversitesi)

18.00 Düzce Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.30 Finalspor-Yalova Belediyespor (Bursa Atatürk)

17.00 Edirnespor-Ankara DSİ (Mimar Sinan)

18.00 Akhisar Belediyespor-Petkimspor (Akhisar Belediye)

16 Aralık Pazar:

17.00 Selçuklu Basketbol-Bursaspor (Selçuklu Belediyesi)

18.30 Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:

14.00 Çankaya Üniversitesi-A Koleji (Arı Koleji Olimpik)

14.00 Mersin Üniversitesi-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Mersin Üniversitesi)

Yarın:

14.00 Urla Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi (Urla 12 Eylül)

14.00 İstanbulgücü-Bayraklı Belediyesi (Caferağa)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Edremit)

16.00 Elazığ İl Özel İdare-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Elazığ İl Özel İdare)

17.00 Yalova VİP Gençlik-Nesibe Aydın (Yalova 90. Yıl)

16 Aralık Pazar:

13.00 Galatasaray Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Ahmet Cömert)

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:47
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. Türkiye Basketbol 1. Ligi
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