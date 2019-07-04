Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Türk Telekom A Grubu'nda, Bandırma Basketbol İhtisas B Grubu'nda, Gaziantep Basketbol C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan ise D Grubu'nda mücadele edecek



ANKARA (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Mies kentinde düzenlenen kura çekiminde, gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları ve normal sezonda gruplarda mücadele edecek takımlar belirlendi. Turnuvaya grup aşamasından katılan Türk takımlarından Türk Telekom A Grubu'nda, Bandırma Basketbol İhtisas B Grubu'nda, Gaziantep Basketbol C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan ise D Grubu'nda yer aldı. Organizasyona eleme turundan gelecek 8 takım, normal sezon gruplarına katılacak. 8'er takımın yer aldığı grupları ilk 4 içinde tamamlayan takımlar ise play-off turuna çıkmaya hak kazanacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grup aşaması ve eleme turu eşleşmeleri şöyle:

A Grubu: Türk Telekom (Türkiye), BAXI Manresa (İspanya), Dinamo Sassari (İtalya), Filou Oostende (Belçika), SIG Strasbourg (Fransa), UNET Holon (İsrail), Lietkabelis (Litvanya) - Keravnos (KKTC)/Bakken Bears (Danimarka), Polski Cukier Torun (Polonya) - Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya)/Tsmoki Minsk (Belarus) B Grubu: Bandırma Basketbol İhtisas (Türkiye), AEK (Yunanistan), Anwil Wloclawek (Polonya), Pau Orthez (Fransa), Hapoel Kudüs (İsrail), RASTA Vechta (Almanya), Telenet Giants Antwerp (Belçika) - Södertalje Kings (İsveç)/Balkan Botevgrad (Bulgaristan), San Pablo Burgos (İspanya) - Kapfenberg Bulls (Avusturya)/Kyiv-Basket (Ukrayna) C Grubu: Gaziantep Basketbol (Türkiye), Brose Bamberg (Almanya), CEZ Nymburk (Çekya), Iberostar Tenerife (İspanya), Peristeri Vikos Cola (Yunanistan), VEF Riga (Letonya), Mornar Bar (Karadağ) - Benfica (Portekiz)/Donar Groningen (Hollanda), Nizhny Novgorod (Rusya) - Z-Mobile Priştine (Kosova)/Legia Varşova (Polonya)

D Grubu: Beşiktaş Sompo Japan (Türkiye), Basket Zaragoza (İspanya), Happy Casa Brindisi (İtalya), JDA Dijon (Fransa), Neptunas Klaipeda (Litvanya), PAOK (Yunanistan), Ventspils (Letonya) - Falco Szombathely (Macaristan)/CSM CSU Oradea (Romanya), Telekom Baskets Bonn (Almanya) - Inter Bratislava (Slovakya)/Fribourg Olympic (İsviçre)



- Eleme turları:

İlk eleme turu: Inter Bratislava (Slovakya) - Fribourg Olympic (İsviçre) Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya) - Tsmoki-Minsk (Belarus) Södertalje Kings (İsveç) - Balkan Botevgrad (Bulgaristan) Kapfenberg Bulls (Avusturya) - Kyiv-Basket (Ukrayna) Falco Szombathely (Macaristan) - CSM CSU Oradea (Romanya) Z-Mobile Prishtina (Kosova) - Legia Warszawa (Polonya) SL Benfica (Portekiz) - Donar Groningen (Hollanda) Keravnos (KKTC) - Bakken Bears (Danimarka)





İkinci eleme turu:

(Keravnos/Bakken Bears) - Lietkabelis (Litvanya) (SL Benfica/Donar Groningen) - Mornar Bar (Karadağ) (Karhu Basket Kauhajoki/Tsmoki-Minsk) - Polski Cukier Torun (Polonya) (Falco Szombathely/CSM CSU Oradea) - Ventspils (Letonya) (Södertälje Kings/Balkan Botevgrad) - Telenet Giants Antwerp (Belçika) (Kapfenberg Bulls/Kyiv-Basket) - San Pablo Burgos (İspanya) (Z-Mobile Prishtina/Legia Warszawa) - Nizhny Novgorod (Rusya) (Inter Bratislava/Fribourg Olympic) - Telekom Baskets Bonn (Almanya)



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