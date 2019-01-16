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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

- Nizhny: 72 - Banvit: 75

16 Ocak 2019 Çarşamba 21:18
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi


İSTANBUL (AA) - Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında Rusya ekibi Nizhny'yi 75-72 yendi.

Nizhny kentindeki Nagorny Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-15 üstün tamamlayan konuk takım Banvit, soyunma odasına da 49-42 önde gitti.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan Banvit, üçüncü periyodunu 63-52 önde bitirdiği mücadeleden 75-72 galip ayrıldı.

Banvit'te Gary Neal, 21 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Nizhny'de Kendrick Perry'nin 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Ligde Banvit, 11. haftada 7. galibiyetini, Nizhny ise 6. yenilgisini aldı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 21:18
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