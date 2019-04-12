Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Rus ekipleri UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk, Dörtlü Final'de rakiplerini yenerek finale yükseldi



İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk takımları finale çıktı. Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenen Dörtlü Final'in ilk yarı final mücadelesinde Dinamo Kursk, Çekya'nın USK Prag ekibini 84-67 mağlup etti. İkinci yarı final maçında Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşan son şampiyon UMMC Ekaterinburg, rakibini 81-59 yenerek finalde Dinamo Kursk'un rakibi oldu. Dörtlü Final'de üçüncülük ve şampiyonluk maçları, 14 Nisan Pazar günü oynanacak.

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