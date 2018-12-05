Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
- Enisey: 84 - OGM Ormanspor: 6305 Aralık 2018 Çarşamba 17:06
İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor, Rusya'da konuk olduğu Enisey'e 84-63 yenildi.
Sever Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-17 önde kapatan ev sahibi takım, devre arasına 45-35 üstün girdi.
İkinci yarıda skor farkını açan Enisey, üçüncü periyodunu 62-52 önde geçtiği mücadelede OGM Ormanspor'u 21 sayı farkla 84-63 mağlup etti.
Enisey'de Daria Namok 18, Stephanie Mavunga 17 sayıyla oynadı. Konuk ekipte Kahleah Copper'ın 19, Marie Ruzickova'nın 17 sayısı yenilgiyi önleyemedi.
Bu sonuçla OGM Ormanspor, grupta ikinci yenilgisini yaşadı. Gruptan çıkmayı garantileyen Enisey ise dördüncü galibiyetini aldı.
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