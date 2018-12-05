THY- Euroleague
0553 313 94 23

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

- Enisey: 84 - OGM Ormanspor: 63

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:06
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası


İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor, Rusya'da konuk olduğu Enisey'e 84-63 yenildi.

Sever Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-17 önde kapatan ev sahibi takım, devre arasına 45-35 üstün girdi.

İkinci yarıda skor farkını açan Enisey, üçüncü periyodunu 62-52 önde geçtiği mücadelede OGM Ormanspor'u 21 sayı farkla 84-63 mağlup etti.

Enisey'de Daria Namok 18, Stephanie Mavunga 17 sayıyla oynadı. Konuk ekipte Kahleah Copper'ın 19, Marie Ruzickova'nın 17 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Bu sonuçla OGM Ormanspor, grupta ikinci yenilgisini yaşadı. Gruptan çıkmayı garantileyen Enisey ise dördüncü galibiyetini aldı.



Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:06
  1. Basketbol
  2. Enisey
  3. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  4. OGM Ormanspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküp Havalimanı'nın bu yılki iki milyonuncu yolcusuna sürpriz karşılama
    1. Üsküp Havalimanı'nın bu yılki iki..
    2. 50 metre yüksekte namaz kıldı
    3. JHV-Store tırının ilk durağı Ankara
    4. İlkokulda yangın paniği; yüzlerce..
    5. THY, 777-300ER uçağını aldı
    6. Zonguldak’ta petrol umudu
    7. Türk iş adamları Mısır’a gidecek
    8. Kuveyt Emiri, UMH Başkanı Serrac'la..
    9. DYH: Ortaklık tekliflerini..
    10. Mersin'de eğitim-öğretime yağış engeli
    11. MB, gecelik faiz oranını düşürdü
    12. Yemen hükümeti: "İsveç müzakerelerinde..
    13. Şimşek: Yeniden yapılandırma..
    14. Neden uyumak istemezler?
    15. Türkiye’ bütün kapıları açıyor
    16. Eriyen doları ‘merkez’ kurtarır
    17. Eker: Ekmek zammının Bakanlıkla bir..
    18. Avrupa’ya açılanticaret koridoru:..
    19. Yeni vali ilk ziyaretini o ilçeye..
    20. Büst hırsızından pişkin savunma!..
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum