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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

- Szolnoki Olaj: 70 - Pınar Karşıyaka: 74

12 Aralık 2018 Çarşamba 23:25
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası


ANKARA (AA) - Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'ı 74-70 yendi.

Szolnok kentindeki Tiszaligeti Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-18 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-38 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı bir sayıya (59-58) indiren Pınar Karşıyaka, etkili savunmasını sürdürdü ve mücadeleyi 74-70 kazandı.

Pınar Karşıyaka'yı galibiyete, 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Henry ve 20 sayı, 9 ribauntla oynayan Marei taşıdı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 23:25
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  2. FIBA Erkekler Avrupa Kupası
  3. Pınar Karşıyaka
  4. Szolnoki Olaj

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