Basketbol: FIBA 2019 Dünya Kupası - İtalya: 92 - Angola: 61



Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena Hakemler: Steven Anderson (ABD), Martins Kozlovskis (Letonya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan) İtalya: Hackett 11, Biligha 3, Datome 8, Gallinari 7, Belinelli 17, Vitali, Brooks 11, Gentile 6, Valle 8, Tessitori 10, Abass 11, Filloy Angola: Morais 10, Moore, Domingos 5, Antonio 4, Moreira 15, Joaquim 6, Goncalves 3, Mingas 2, Paulo 12, Cipriano 4 1. Periyot: 25-11 Devre: 44-21 3. Periyot: 70-42 Diskalifiye edilen: 39.44 Paulo (Angola)

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu'nda İtalya, Angola'yı 92-61 yendi. İtalya grupta 2'de 2 yaparken, Angola ikinci maçından da mağlup ayrıldı.







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