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Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

- Pınar Karşıyaka: 70 - Ventspils: 65- Türk temsilcisi adını çeyrek finale yazdırdı

13 Mart 2019 Çarşamba 22:31
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası


Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Sinisa Herceg (Hırvatistan), Sasa Maricic (Sırbistan), Radomir Vojinovic (Karadağ)

Pınar Karşıyaka: Walker 11, Henry 16, Birkan Batuk, İlkan Karaman 4, Marei 23, Berk Uğurlu 6, Evans 8, Tayfun Erülkü 2, Egemen Güven

Ventspils: Johnson 16, Lomazs 2, Gulbis 13, Drame 6, Arledge 9, Berzins 12, Jakovics 3, Vitols 2, Zakis 2

1. Periyot: 17-14

Devre: 36-31

3. periyot: 53-40

Beş faulle çıkan: 39.56 Walker (Pınar Karşıyaka)


İZMİR (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Letonya temsilcisi Ventspils'i 70-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, çeyrek finale yükseldi.

Yeşil-kırmızılı ekip, Letonya'daki ilk karşılaşmayı 78-76 kaybetmişti.

Müsabakanın ilk 4 dakikasını Marei ve Henry'nin basketleriyle 9-8 önde geçen Pınar Karşıyaka, Walker ve Berk'in basketleriyle aradaki farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 17-12. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 17-14 üstün bitirdi.

İkinci periyotta Walker, Evans ve Marei'yle sayılar bulan ve 15. dakikayı 26-20 önde geçen Pınar Karşıyaka, farkı 7 sayıya kadar (36-29) çıkardığı devreyi 36-31 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta İlkan'ın 3 sayılık basketiyle 25. dakikayı 45-38 üstün geçen ev sahibi ekip, etkili olduğu son bölümde aradaki farkı artırdı ve periyodu 13 sayılık farkla 53-40 önde bitirdi.

Son periyotta Berzins'le etkili olan Ventspils, 36. dakikada Gulbis'in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 61-59. Son dakikasına Pınar Karşıyaka'nın 65-63'lük üstünlüğüyle girilen müsabakayı ev sahibi ekip 70-65 kazandı.

Yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta rakibine 78-76 mağlup olmasına rağmen adını son 8 takım arasına yazdırdı. Pınar Karşıyaka çeyrek finalde Dinamo Sassari (İtalya)-ZZ Leiden (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 22:31
  1. Basketbol
  2. Erkekler FIBA Avrupa Kupası
  3. Pınar Karşıyaka
  4. Ventspils

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