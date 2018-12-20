Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
- Pınar Karşıyaka'nın ilk mağlubiyetini yaşadığı ikinci haftada, maçlar tamamlandı20 Aralık 2018 Perşembe 12:28
İZMİR (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda 2. hafta müsabakaları tamamlandı.
Türk takımlarından Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği organizasyonda yeşil-kırmızılı ekip, ikinci haftada sahasında Almanya temsilcisi s.Oliver Würzburg'a normal süresi 82-82 biten müsabakada 96-87 yenildi.
Pınar Karşıyaka'nın ilk yenilgisini yaşadığı I Grubu'nda s.Oliver Würzburg, J Grubu'nda İsrail'den Ironi Ness Ziona, K Grubu'nda İtalyan Pallacanestro Varese, L Grubu'nda Rusya temsilcisi Avtodor Saratov ile Danimarka ekibi Bakken Bears yoluna kayıpsız devam ediyor.
- Sonuçlar ve maç programı
Gruplarda ikinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 9 Ocak 2019 Çarşamba günü oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
- I Grubu
Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg: 87-96
Z Mobile Priştine-Szolnoki Olaj: 81-76
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|s.Oliver Würzburg
|2
|2
|0
|191
|164
|4
|2.
|Pınar Karşıyaka
|2
|1
|1
|161
|166
|3
|3.
|Z Mobile Priştine
|2
|1
|1
|158
|171
|3
|4.
|Szolnoki Olaj
|2
|0
|2
|146
|155
|2
Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine
s.Oliver Würzburg-Szolnoki Olaj
- J Grubu
Alba Fehervar-Lukoil Levski: 89-56
Ironi Ness Ziona-Balkan: 100-73
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Ironi Ness Ziona
|2
|2
|0
|198
|162
|4
|2.
|Balkan
|2
|1
|1
|161
|182
|3
|3.
|Alba Fehervar
|2
|1
|1
|171
|144
|3
|4.
|Lukoil Levski
|2
|0
|2
|145
|187
|2
Balkan-Lukoil Levski
Ironi Ness Ziona-Alba Fehervar
- K Grubu
Petrolina AEK-Donar: 56-78
Dinamo Sassari-Pallacanestro Varese: 87-90
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Pallacanestro Varese
|2
|2
|0
|199
|161
|4
|2.
|Dinamo Sassari
|2
|1
|1
|171
|168
|3
|3.
|Donar
|2
|1
|1
|156
|140
|3
|4.
|Petrolina AEK
|2
|0
|2
|130
|187
|2
Petrolina AEK-Dinamo Sassari
Donar-Pallacanestro Varese
- L Grubu
Kataja Basket-Bakken Bears: 89-104
ZZ Leiden-Avtodor Saratov: 72-97
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Avtodor Saratov
|2
|2
|0
|195
|129
|4
|2.
|Bakken Bears
|2
|2
|0
|215
|160
|4
|3.
|Kataja Basket
|2
|0
|2
|146
|202
|2
|4.
|ZZ Leiden
|2
|0
|2
|143
|208
|2
Avtador-Saratov-Bakken Bears
ZZ Leiden-Kataja Basket
Not: Puan tablolarında sıralama takımların kendi aralarında olan maçlara göre yapılmıştır.
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