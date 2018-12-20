



İZMİR (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda 2. hafta müsabakaları tamamlandı.

Türk takımlarından Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği organizasyonda yeşil-kırmızılı ekip, ikinci haftada sahasında Almanya temsilcisi s.Oliver Würzburg'a normal süresi 82-82 biten müsabakada 96-87 yenildi.

Pınar Karşıyaka'nın ilk yenilgisini yaşadığı I Grubu'nda s.Oliver Würzburg, J Grubu'nda İsrail'den Ironi Ness Ziona, K Grubu'nda İtalyan Pallacanestro Varese, L Grubu'nda Rusya temsilcisi Avtodor Saratov ile Danimarka ekibi Bakken Bears yoluna kayıpsız devam ediyor.





- Sonuçlar ve maç programı







Gruplarda ikinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 9 Ocak 2019 Çarşamba günü oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:



- I Grubu



Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg: 87-96



Z Mobile Priştine-Szolnoki Olaj: 81-76

S Takım O G M A Y P 1. s.Oliver Würzburg 2 2 0 191 164 4 2. Pınar Karşıyaka 2 1 1 161 166 3 3. Z Mobile Priştine 2 1 1 158 171 3 4. Szolnoki Olaj 2 0 2 146 155 2

Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine

s.Oliver Würzburg-Szolnoki Olaj



- J Grubu



Alba Fehervar-Lukoil Levski: 89-56



Ironi Ness Ziona-Balkan: 100-73

S Takım O G M A Y P 1. Ironi Ness Ziona 2 2 0 198 162 4 2. Balkan 2 1 1 161 182 3 3. Alba Fehervar 2 1 1 171 144 3 4. Lukoil Levski 2 0 2 145 187 2

Balkan-Lukoil Levski

Ironi Ness Ziona-Alba Fehervar

- K Grubu



Petrolina AEK-Donar: 56-78



Dinamo Sassari-Pallacanestro Varese: 87-90

S Takım O G M A Y P 1. Pallacanestro Varese 2 2 0 199 161 4 2. Dinamo Sassari 2 1 1 171 168 3 3. Donar 2 1 1 156 140 3 4. Petrolina AEK 2 0 2 130 187 2

Petrolina AEK-Dinamo Sassari

Donar-Pallacanestro Varese

- L Grubu



Kataja Basket-Bakken Bears: 89-104



ZZ Leiden-Avtodor Saratov: 72-97

S Takım O G M A Y P 1. Avtodor Saratov 2 2 0 195 129 4 2. Bakken Bears 2 2 0 215 160 4 3. Kataja Basket 2 0 2 146 202 2 4. ZZ Leiden 2 0 2 143 208 2

Avtador-Saratov-Bakken Bears

ZZ Leiden-Kataja Basket

Not: Puan tablolarında sıralama takımların kendi aralarında olan maçlara göre yapılmıştır.

