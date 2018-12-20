THY- Euroleague
0553 313 94 23

Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

- Pınar Karşıyaka'nın ilk mağlubiyetini yaşadığı ikinci haftada, maçlar tamamlandı

20 Aralık 2018 Perşembe 12:28
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası


İZMİR (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda 2. hafta müsabakaları tamamlandı.

Türk takımlarından Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği organizasyonda yeşil-kırmızılı ekip, ikinci haftada sahasında Almanya temsilcisi s.Oliver Würzburg'a normal süresi 82-82 biten müsabakada 96-87 yenildi.

Pınar Karşıyaka'nın ilk yenilgisini yaşadığı I Grubu'nda s.Oliver Würzburg, J Grubu'nda İsrail'den Ironi Ness Ziona, K Grubu'nda İtalyan Pallacanestro Varese, L Grubu'nda Rusya temsilcisi Avtodor Saratov ile Danimarka ekibi Bakken Bears yoluna kayıpsız devam ediyor.


- Sonuçlar ve maç programı


Gruplarda ikinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 9 Ocak 2019 Çarşamba günü oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

- I Grubu

Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg: 87-96

Z Mobile Priştine-Szolnoki Olaj: 81-76

STakımOGMAYP
1.s.Oliver Würzburg2201911644
2.Pınar Karşıyaka2111611663
3.Z Mobile Priştine2111581713
4.Szolnoki Olaj2021461552

Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine

s.Oliver Würzburg-Szolnoki Olaj

- J Grubu

Alba Fehervar-Lukoil Levski: 89-56

Ironi Ness Ziona-Balkan: 100-73

STakımOGMAYP
1.Ironi Ness Ziona2201981624
2.Balkan2111611823
3.Alba Fehervar2111711443
4.Lukoil Levski2021451872

Balkan-Lukoil Levski

Ironi Ness Ziona-Alba Fehervar

- K Grubu

Petrolina AEK-Donar: 56-78

Dinamo Sassari-Pallacanestro Varese: 87-90

STakımOGMAYP
1.Pallacanestro Varese2201991614
2.Dinamo Sassari2111711683
3.Donar2111561403
4.Petrolina AEK2021301872

Petrolina AEK-Dinamo Sassari

Donar-Pallacanestro Varese

- L Grubu

Kataja Basket-Bakken Bears: 89-104

ZZ Leiden-Avtodor Saratov: 72-97

STakımOGMAYP
1.Avtodor Saratov2201951294
2.Bakken Bears2202151604
3.Kataja Basket2021462022
4.ZZ Leiden2021432082

Avtador-Saratov-Bakken Bears

ZZ Leiden-Kataja Basket

Not: Puan tablolarında sıralama takımların kendi aralarında olan maçlara göre yapılmıştır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:28
  1. Basketbol
  2. FIBA Avrupa Kupası
  3. İkinci Tur
  4. Pınar Karşıyaka

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin çekilme kararı Arap aşiretlerini YPG/PKK'ya karşı harekete geçirdi
    1. ABD'nin çekilme kararı Arap..
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. Ayşen Gruda öldü mü? Gruda'nın kızı..
    4. Melis'te onaylandı! 2 milyar 250..
    5. Putin ABD'nin Suriye'den çekilme..
    6. Kirayı ödemeyen kızını icraya verdi
    7. Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı..
    8. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu..
    9. Bir harf yüzünden 7 yıl maaş alamadı
    10. Çocukta pnömoni yani zatürre
    11. Kayseri'de adliye koridorunda kavga: 6..
    12. Duruşma salonunda kan aktı! Taraflar..
    13. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    14. Konya Saadet Partisi belediye başkan..
    15. Bu halini unutun! İşte imajını..
    16. Dünyadaki cennet hanede saadet idi,..
    17. "İran istihbaratının İsrail..
    18. UEFA, en fazla Türk kulüplerine ceza..
    19. Kuşatma devam ediyor! El bombası atan..
    20. Ailede muhabbet kalmadı
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!