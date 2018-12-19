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Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

- Pınar Karşıyaka: 87 - s.Oliver Würzburg: 96

19 Aralık 2018 Çarşamba 23:06
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası


Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ), Sergey Mikhaylov (Rusya), Valerio Grigioni (İtalya)

Pınar Karşıyaka: Walker 25, Henry 26, Erdi Gülaslan 3, İlkan Karaman 4, Marei 17, Egemen Güven 2, Tayfun Erülkü 8, Chatman 2, Berke Aygündüz

s.Oliver Würzburg: Bowlin 9, Cooks 18, Wells 2, Ellis 14, Morrison 10, Hulls 27, Koch 5, Obiesie 3, Olaseni 8, Richter

1. periyot: 17-17

Devre: 37-42

3. periyot: 56-59

Normal süre: 82-82

Beş faulle çıkanlar: 36.10 Morrison, 43.38 Koch (s.Oliver Würzburg), 38.33 Marei (Pınar Karşıyaka)


İZMİR (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, normal süresi 82-82 berabere biten müsabakada Alman ekibi s.Oliver Würzburg'a 96-87 mağlup oldu.

Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

İlk 3 dakikası konuk ekibin 7-5 üstünlüğüyle geçilen müsabakada Pınar Karşıyaka Marei'in basketiyle son 4 dakikaya 12-11 üstün girdi. İlk periyot 17-17 eşitlikle tamamladı.

İkinci periyodun başında 23-19 geriye düşmesine rağmen 12. dakikada 24-23 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka önünde 10-0'lık seri yakalayan s.Oliver Würzburg, 16. dakikada aradaki farkı 9 sayıya çıkardı: 24-33. Bitime 2 dakika kala Hulls'un 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya (29-39) yükselten konuk ekip devreyi 42-37 üstün bitirdi.

Üçüncü periyoda Henry'nin 3 sayılık basketiyle başlamasına rağmen rakibinin 7-0'lık serisine engel olamayan Pınar Karşıyaka, 12. dakikayı 49-40 geride geçti. Erdi ve Henry'nin basketleriyle etkili olan Pınar Karşıyaka, 8-0'lık seri yakaladığı bölümde periyodun bitimine 3 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 50-51. Pınar Karşıyaka'nın öne geçmesine fırsat vermeyen Alman ekibi, periyodu 59-56 önde tamamladı.

Dördüncü periyoda iyi başlayan, Walker ve Henry'le 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, öne geçtiği periyotta 34. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 73-66. Hücumda etkili olan konuk ekip, 37. dakika içinde Koch'un 3 sayılık basketiyle 75-75 beraberliği yakaladı. Pınar Karşıyaka son dakikaya 81-76 önde girmesine rağmen son hücumu Henry ile değerlendiremeyince normal süre 82-82 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma periyoduna iyi başlayan ve üstünlüğü eline geçiren s.Oliver Würzburg, karşılaşmadan 96-87 galip ayrıldı.

Müsabakayı İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de takip etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 23:06
  1. Basketbol
  2. FIBA Avrupa Kupası
  3. Pınar Karşıyaka
  4. s.Oliver Würzburg

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