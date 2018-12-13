Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
- Pınar Karşıyaka'nın galibiyetle başladığı ikinci tur grup mücadelesinde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı13 Aralık 2018 Perşembe 10:46
İZMİR (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda ikinci tur grup müsabakalarında ilk hafta heyecanı sona erdi.
İkinci turda 16 takımın 4 ayrı grupta mücadele ettiği Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda ilk hafta müsabakaları dün oynandı.
Pınar Karşıyaka'nın galibiyetle başladığı ikinci tur maçlarında gruplarında ilk 2'de yer alacak ekipler, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak.
- Sonuçlar ve maç programı
Gruplarda bu hafta alınan sonuçlar, puan durumu ve 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
- I Grubu
Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka: 70-74
s.Oliver Würzburg-Z Mobile Priştine: 95-77
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|s.Oliver Würzburg
|1
|1
|0
|95
|77
|2
|2.
|Pınar Karşıyaka
|1
|1
|0
|74
|70
|2
|3.
|Szolnoki Olaj
|1
|0
|1
|70
|74
|1
|4.
|Z Mobile Priştine
|1
|0
|1
|77
|95
|1
Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg
Z Mobile Priştine-Szolnoki Olaj
- J Grubu
Lukoil Levski-Ironi Ness Ziona: 89-98
Balkan-Alba Fehervar: 88-82
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Ironi Ness Ziona
|1
|1
|0
|98
|89
|2
|2.
|Balkan
|1
|1
|0
|88
|82
|2
|3.
|Alba Fehervar
|1
|0
|1
|82
|88
|1
|4.
|Lukoil Levski
|1
|0
|1
|89
|98
|1
Alba Fehervar-Lukoil Levski
Ironi Ness Ziona-Balkan
- K Grubu
Donar-Dinamo Sassari: 78-84
Pallacanestro Varese-Petrolina AEK: 109-74
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Pallacanestro Varese
|1
|1
|0
|109
|74
|2
|2.
|Dinamo Sassari
|1
|1
|0
|84
|78
|2
|3.
|Donar
|1
|0
|1
|78
|84
|1
|4.
|Petrolina AEK
|1
|0
|1
|74
|109
|1
Petrolina AEK-Donar
Dinamo Sassari-Pallacanestro Varese
- L Grubu
Avtodor Saratov-Kataja Basket: 98-57
Bakken Bears-ZZ Leiden: 111-71
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Avtodor Saratov
|1
|1
|0
|98
|57
|2
|2.
|Bakken Bears
|1
|1
|0
|111
|71
|2
|3.
|ZZ Leiden
|1
|0
|1
|71
|111
|1
|4.
|Kataja Basket
|1
|0
|1
|57
|98
|1
Kataja Basket-Bakken Bears
ZZ Leiden-Avtodor Saratov
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