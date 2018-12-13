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Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

- Pınar Karşıyaka'nın galibiyetle başladığı ikinci tur grup mücadelesinde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

13 Aralık 2018 Perşembe 10:46
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası


İZMİR (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda ikinci tur grup müsabakalarında ilk hafta heyecanı sona erdi.

İkinci turda 16 takımın 4 ayrı grupta mücadele ettiği Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda ilk hafta müsabakaları dün oynandı.

Pınar Karşıyaka'nın galibiyetle başladığı ikinci tur maçlarında gruplarında ilk 2'de yer alacak ekipler, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak.


- Sonuçlar ve maç programı


Gruplarda bu hafta alınan sonuçlar, puan durumu ve 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

- I Grubu

Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka: 70-74

s.Oliver Würzburg-Z Mobile Priştine: 95-77

STakımOGMAYP
1.s.Oliver Würzburg11095772
2.Pınar Karşıyaka11074702
3.Szolnoki Olaj10170741
4.Z Mobile Priştine10177951

Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg

Z Mobile Priştine-Szolnoki Olaj

- J Grubu

Lukoil Levski-Ironi Ness Ziona: 89-98

Balkan-Alba Fehervar: 88-82

STakımOGMAYP
1.Ironi Ness Ziona11098892
2.Balkan11088822
3.Alba Fehervar10182881
4.Lukoil Levski10189981

Alba Fehervar-Lukoil Levski

Ironi Ness Ziona-Balkan

- K Grubu

Donar-Dinamo Sassari: 78-84

Pallacanestro Varese-Petrolina AEK: 109-74

STakımOGMAYP
1.Pallacanestro Varese110109742
2.Dinamo Sassari11084782
3.Donar10178841
4.Petrolina AEK101741091

Petrolina AEK-Donar

Dinamo Sassari-Pallacanestro Varese

- L Grubu

Avtodor Saratov-Kataja Basket: 98-57

Bakken Bears-ZZ Leiden: 111-71

STakımOGMAYP
1.Avtodor Saratov11098572
2.Bakken Bears110111712
3.ZZ Leiden101711111
4.Kataja Basket10157981

Kataja Basket-Bakken Bears

ZZ Leiden-Avtodor Saratov

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:46
  1. Basketbol
  2. Erkekler FIBA Avrupa Kupası
  3. Pınar Karşıyaka

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