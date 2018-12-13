Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası





İZMİR (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda ikinci tur grup müsabakalarında ilk hafta heyecanı sona erdi.

İkinci turda 16 takımın 4 ayrı grupta mücadele ettiği Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda ilk hafta müsabakaları dün oynandı.

Pınar Karşıyaka'nın galibiyetle başladığı ikinci tur maçlarında gruplarında ilk 2'de yer alacak ekipler, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak.





- Sonuçlar ve maç programı





Gruplarda bu hafta alınan sonuçlar, puan durumu ve 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

- I Grubu

Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka: 70-74



s.Oliver Würzburg-Z Mobile Priştine: 95-77

S Takım O G M A Y P 1. s.Oliver Würzburg 1 1 0 95 77 2 2. Pınar Karşıyaka 1 1 0 74 70 2 3. Szolnoki Olaj 1 0 1 70 74 1 4. Z Mobile Priştine 1 0 1 77 95 1

Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg

Z Mobile Priştine-Szolnoki Olaj



- J Grubu

Lukoil Levski-Ironi Ness Ziona: 89-98



Balkan-Alba Fehervar: 88-82

S Takım O G M A Y P 1. Ironi Ness Ziona 1 1 0 98 89 2 2. Balkan 1 1 0 88 82 2 3. Alba Fehervar 1 0 1 82 88 1 4. Lukoil Levski 1 0 1 89 98 1

Alba Fehervar-Lukoil Levski

Ironi Ness Ziona-Balkan

- K Grubu

Donar-Dinamo Sassari: 78-84

Pallacanestro Varese-Petrolina AEK: 109-74



S Takım O G M A Y P 1. Pallacanestro Varese 1 1 0 109 74 2 2. Dinamo Sassari 1 1 0 84 78 2 3. Donar 1 0 1 78 84 1 4. Petrolina AEK 1 0 1 74 109 1

Petrolina AEK-Donar

Dinamo Sassari-Pallacanestro Varese

- L Grubu

Avtodor Saratov-Kataja Basket: 98-57



Bakken Bears-ZZ Leiden: 111-71

S Takım O G M A Y P 1. Avtodor Saratov 1 1 0 98 57 2 2. Bakken Bears 1 1 0 111 71 2 3. ZZ Leiden 1 0 1 71 111 1 4. Kataja Basket 1 0 1 57 98 1

Kataja Basket-Bakken Bears

ZZ Leiden-Avtodor Saratov