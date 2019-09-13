Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Arjantin: 80 - Fransa: 66- Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu

Salon: Wukesong Hakemler: Steven Anderson (ABD), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Jorge Vuzquez (Porto Riko) Arjantin: Brussino 2, Campazzo 12, Delia 6, Garino, Scola 28, Caffaro, Deck 13, Fjellerup, Gallizzi 2, Laprovittola 7, Vildoza 10 Fransa: Batum 3, Gobert 3, Fournier 16, M'Baye 4, Ntilikina 16, De Colo 11, Albicy 3, Labeyrie 8, Lacombe, Lessort 2, Poirier, Toupane 1. periyot: 21-18 Devre: 39-32 3. periyot: 60-48

İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, yarı final maçında Fransa'yı 80-66 yenen Arjantin finale çıktı. Karşılaşmaya Campazzo'nun etkili oyunuyla başlayan Arjantin, dış şutlardan bulduğu sayılarla ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Scola'nın skorer oyunuyla üstünlüğü elinde tutan ve iyi savunma yapan Arjantin, ilk yarıyı 39-32 önde kapadı. Üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Arjantin, Fransa'da De Colo ve Fournier'in etkili oyununa rağmen son periyoda çift haneli farka ulaşarak gitti: 60-48. Final periyodunda çok fazla top kaybı yapan Fransa karşısında yıldız oyuncusu Scola'nın önderliğinde farkı daha açan Arjantin, rakibini 80-66 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Finalde Arjantin ile İspanya, 15 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek. Aynı gün Fransa ile Avustralya bronz madalya maçına çıkacak.

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