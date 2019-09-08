Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Polonya: 65 - Arjantin: 91



Salon: Foshan

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Matthew AlbertMyers (ABD), Yu Jung (Tayvan) Polonya: Slaughter 16, Ponitka 4, Waczynski 6, Cel 6, Hrycaniuk 2, Gruszecki 11, Kulig 5, Balcerowski 4, Sokolowski 9, Olejniczak 2, Koszarek, Laczynski Arjantin: Campazzo 7, Brussino 10, Garino 9, Scola 21, Delia 12, Vildoza 3, Laprovittola 7, Fjellerup 9, Deck 9, Redivo 4, Gallizzi, Caffaro 1. Periyot: 14-20 Devre: 27-42 3. Periyot: 41-70

ANKARA (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur I Grubu'nun son maçında Arjantin, Polonya'yı 91-65 yendi. Çeyrek finale çıkmayı garantileyen takımların mücadelesinde sahadan galip ayrılan Arjantin lider, Polonya ise grubu 2. sırada bitirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.