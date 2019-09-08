Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Porto Riko: 89 - İtalya: 94



Salon: Wuhan Spor Merkezi

Hakemler: GuilhermeLocatelli (Brezilya), ZdenkoTomasovic (Slovakya), MartinsKozlovskis (Letonya) Porto Riko: Browne 13, Huertas 11, Pineiro 6, Balkman 14, Diaz 3, Clavell 6, Clemente 9, Collier 7, Rodriguez 13, Franklin 7, Brady, Mojica İtalya: Hackett 3, Belinelli 27, Abass 14, Gallinari 22, Biligha 10, Tessitori 12, Filloy 6, Brooks, Della Valle

1. Periyot: 24-13 Devre: 46-26 3. Periyot: 64-50 Normal süre: 83-83 Beş faulle Çıkan: 39.08 Ariel Filloy (İtalya), 44.56 Angel Rodriguez (Porto Riko)

ANKARA (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur J Grubu'nun son maçında İtalya, Porto Riko'yu uzatma sonunda 94-89 yendi. Çeyrek final şansı kalmayan ekiplerin mücadelesinde grubu, sahadan galip ayrılan İtalya 3'üncü, Porto Riko ise 4'üncü sırada tamamladı.



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