Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi - Türkiye: 80 - İsrail: 83



İSTANBUL (AA) - 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında İsrail'e 83-80 mağlup oldu. Kosova'nın başkenti Priştine'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda milliler, 5-8'incilik klasman maçında İsrail ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını 40-35 önde kapatan ay-yıldızlılar, ikinci devrede skor üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 83-80 mağlup ayrıldı. Milliler, yarın TSİ 17.30'da Romanya ile 7'ncilik maçı oynayacak.

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