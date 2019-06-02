Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası - Finalde Teşvikiyespor'u yenen Galatasaray şampiyon oldu



KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası sona erdi. Türkiye Basketbol Federasyonunun 2018-2019 sezonu altyapı faaliyetleri programında yer alan şampiyona, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada, 16 takım 4 grupta mücadele etti. Final karşılaşmasında Teşvikiyespor'u 84-61 yenen Galatasaray şampiyonluğu elde ederken, TOFAŞ üçüncü oldu. Müsabakanın ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi.

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