Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası
- Finalde Teşvikiyespor'u yenen Galatasaray şampiyon oldu02 Haziran 2019 Pazar 18:44
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun 2018-2019 sezonu altyapı faaliyetleri programında yer alan şampiyona, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada, 16 takım 4 grupta mücadele etti.
Final karşılaşmasında Teşvikiyespor'u 84-61 yenen Galatasaray şampiyonluğu elde ederken, TOFAŞ üçüncü oldu.
Müsabakanın ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi.
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