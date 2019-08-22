Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Türkiye: 55 - Yunanistan: 65



İSTANBUL (AA) - Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Yunanistan'a 65-55 yenildi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Yunanistan ile karşılaştı. Jane Sandanski Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği 18-18 beraberlikle geçildi. Milliler, ikinci çeyrekte rakibinin ataklarını savunmakta zorlanınca devre arasına 36-29 geride girdi. İkinci yarıya iyi başlayan Türkiye, birkaç defa öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve üçüncü çeyreği 47-44 geride kapattı. Başa baş devam eden müsabakanın son bölümünde farkın açılmasını engelleyemeyen milliler, parkeden 65-55 yenik ayrıldı. Gruptaki diğer maçta Çekya, Polonya'yı 59-42 mağlup etti. D Grubu'nda yarın Yunanistan-Çekya ve Polonya-Türkiye müsabakaları oynanacak. Ay-yıldızlıların maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.



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