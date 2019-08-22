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Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

- Türkiye: 55 - Yunanistan: 65

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:34
Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Yunanistan'a 65-55 yenildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Jane Sandanski Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği 18-18 beraberlikle geçildi. Milliler, ikinci çeyrekte rakibinin ataklarını savunmakta zorlanınca devre arasına 36-29 geride girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Türkiye, birkaç defa öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve üçüncü çeyreği 47-44 geride kapattı. Başa baş devam eden müsabakanın son bölümünde farkın açılmasını engelleyemeyen milliler, parkeden 65-55 yenik ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta Çekya, Polonya'yı 59-42 mağlup etti.

D Grubu'nda yarın Yunanistan-Çekya ve Polonya-Türkiye müsabakaları oynanacak. Ay-yıldızlıların maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 21:34
  1. Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası
  2. Basketbol
  3. Kuzey Makedonya
  4. türkiye
  5. Üsküp
  6. YUNANİSTAN

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