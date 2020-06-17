Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5,6 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyonda 5,6 kilogram esrarı ele geçirdi ve 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Temin Etmek veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.