  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Aktüel

Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 00:48:46 -
Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Başkentte 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bu akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı üzerinde denetim başlattı.

Denetimler sırasında 06 FBS 72 plakalı otomobil, Mevlana Bulvarı'nda bekleyen otomobillere arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, yol kontrol noktasında bekleyen otomobillere çarpan otomobilin sürücüsü ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralanan otomobil sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kısmen ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından trafiğe açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?
Biyografi

Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?

Stratejist Kaan Sarıaydın, Mart 2021’den sonra Türkiye’nin şahlanışını gerçekleştireceğini söyledi. Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptı..
Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı
Gündem

Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hatırlatmalarda bulunan İçişleri Bakanlığı, haftasonu..
Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek
Siyaset

Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, basın özgürlüğü üzerinden attığı tweet ile partisini ve Millet İttifakı'nı fena ti'ye aldı...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay