Başkentte yüksek kesimlere kar yağdı

Ankara'da yağışlı hava etkili olurken, kuzeydeki dağlık kesimlere ise kar yağdı.

Dün başlayan yağışlı hava bugün de etkisini sürdürdü. Yağmur, kentin kuzeyinde yer alan dağlık bölgedeki yaylalarda kara dönüştü. Kızılcahamam Işıkdağı, Çamlıdere Dörtkonak Yaylası ve Beypazarı'nın Bolu sınırındaki dağlarda kar yağışı etkili oldu.