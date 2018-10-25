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Başkentte yüksek kesimlere kar yağdı

Başkent Ankara'da doğal güzellikleriyle bilinen, Beypazarının Karaşar Mahallesi Kirazyanı Yaylası yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. 1600 rakımlı yaylada kar kalınlığı 5-7 santimetreye ulaştı.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:30
Başkentte yüksek kesimlere kar yağdı

Ankara'da yağışlı hava etkili olurken, kuzeydeki dağlık kesimlere ise kar yağdı.

Dün başlayan yağışlı hava bugün de etkisini sürdürdü. Yağmur, kentin kuzeyinde yer alan dağlık bölgedeki yaylalarda kara dönüştü. Kızılcahamam Işıkdağı, Çamlıdere Dörtkonak Yaylası ve Beypazarı'nın Bolu sınırındaki dağlarda kar yağışı etkili oldu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:30
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. Kızılcahamam
  4. Çamlıdere
  5. Beypazarı
  6. kay yağışı
  7. kış
  8. soğuk hava

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