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Aktüel Başkentte yaralı halde bulunan yırtıcı kuşlar ve tilki doğaya salındı
Aktüel

Başkentte yaralı halde bulunan yırtıcı kuşlar ve tilki doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:55:24 -
Başkentte yaralı halde bulunan yırtıcı kuşlar ve tilki doğaya salındı

ANKARA (AA) - Başkentte, tedavileri tamamlanan yırtıcı kuşlar ve tilki ile hayvanat bahçesinde yetiştirilen ördekler, gerekli bakımları yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda kanatları kırık halde bulunan şahin ve baykuş ile yaralı halde bulunan tilki, tedavisi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca tamamladıktan sonra doğayla buluşturuldu.

Öte yandan kent genelinde ördek popülasyonunun desteklenmesi ve ekosisteminin canlı tutulması amacıyla üretilen 10 Amerikan, 16 Pekin ve 17 yeşilbaş ördeği de Mavi Göl Rekreasyon Alanı'nda doğaya salındı.

Çeşitli türdeki ördekleri Sincan Hayvanat Bahçesi'nde yetiştirdiklerini aktaran Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Sibel Özdar, "Sürüleri gençleştirmek adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kendi kuluçka makinelerimizi kullanarak üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ördekleri sürüye katarak hem sürülerimizi gençleştiriyoruz hem de elimizdeki yetişkin ördekleri doğayla buluşturarak ekosistemi destekliyoruz." bilgisini verdi.

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