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Aktüel Başkentte uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:12:51 -
Başkentte uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptıkları operasyonda, B.T, D.T.T. ve O.B.A'yı üzerlerinde 10 gram uyuşturucu ile yakaladı.

Zanlıların uyuşturucu maddeyi K.Ç. ve O.G'den temin ettiğini belirleyen ekipler, bu şüphelileri de gözaltına aldı.

K.Ç. ile O.G'nin evlerinde yapılan aramada 530 gram eroin ile tabanca ele geçirildi.

Aramalarda, zanlı O.G'nin babası H.G'nin GBT sorgusunda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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