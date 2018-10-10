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Başkentte toprak kayması! Saniyelerle kurtuldu

Ankara’da meydana gelen toprak kayması sonucu bulvara inen kaya parçaları kazaya neden oldu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:44
Başkentte toprak kayması! Saniyelerle kurtuldu

Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara-Samsun karayolu kenarında Mamak Köprüsü’nün 100 metre ilerisinde bulunan yamaçta toprak kayması meydana geldi.

Kopan kaya parçaları, toz bulutu eşliğinde bulvar üzerine yuvarlandı.

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SANİYELERLE KURTULDU

Dev taşlar yolun sağ şeridini kapatırken, o esnada bulvarda seyreden otomobil sürücü Bayram Çevik’in son anda yaptığı manevra sayesinde taş yığını arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücü olayı yara almadan atlatırken, kaya parçalarına çarpan otomobilde hasar oluştu.

Aracı hemen güvenli bir yere çeken sürücü, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, yol üzerinde işaretlemeler yaparak çevre güvenliği aldı. Toprak kaymasının devam etmesi riski nedeniyle belediye ekiplerine haber verildi.

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Sabah saatlerinde işe giderken bir anda toz bulutunun arasında kaldığını belirten Bayram Çevik, “Yukarıdan taşlar uçtu önüme, kaçmaya çalıştığım halde taşlar aracın altına girerek zarar verdi” dedi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 09:44
  1. Samsun
  2. Ankara
  3. ankara
  4. heyelan
  5. toprak kayması
  6. kaya
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