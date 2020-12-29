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Aktüel Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 35 şüpheli yakalandı
Aktüel

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 35 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:18:44 -
Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 35 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonuyla, DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen Irak uyruklu 35 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu kent genelinde terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler edinilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 35 zanlı gözaltına alındı, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


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