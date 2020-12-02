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Aktüel Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Aktüel

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:16:09 -
Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu belirlenen Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, il genelinde terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları istihbaratı alınan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, haklarında örgüt bağlantısı bulunduğu bilgisi alınan 20 zanlıdan Irak uyruklu oldukları belirlenen 18'ini düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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