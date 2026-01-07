  • İSTANBUL
MKE’den kahraman Mehmetçik’e armağan: Tonlarca hurdadan neler yapıldı neler
DHA Giriş Tarihi:

MKE’den kahraman Mehmetçik’e armağan: Tonlarca hurdadan neler yapıldı neler

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 2025’te kamu kurumlarından topladığı 300 bin ton hurdayı geri dönüştürerek, Türk Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat üretiminde değerlendirdi.

#1
Foto - MKE’den kahraman Mehmetçik’e armağan: Tonlarca hurdadan neler yapıldı neler

MKE'den yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen’de bulunan 3 geri dönüşüm işletmesi, 2025 yılında piyasadan ve kamu kuruluşlarından yaklaşık 300 bin ton hurda tedarik edildi. İhtiyaç fazlası ve niteliğini kaybetmiş hurdalar, MKE Geri Dönüşüm İşletmeleri’nde, uzman eller tarafından kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ayrıştırıldıktan sonra MKE Çelik ve Pirinç Fabrikasında güce dönüştü. Elektrikli ark ocaklarında ergitilen hurdalar, 1250 derece sıcaklıkta işleme tabi tutulduktan sonra 3 bin tonluk preslerde ilk formunu kazandı.

#2
Foto - MKE’den kahraman Mehmetçik’e armağan: Tonlarca hurdadan neler yapıldı neler

Nihai özelliklerine ulaşan vasıflı çelik, 5,56 milimetreden 155 milimetreye kadar tüm silah sistemlerinde, hafif ve ağır silah namlularında, mühimmat gövdelerinde ve ileri savunma teknolojilerinin üretiminde kullanıldı. MKE, hurdaları işleyerek hem kendi fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşıladı, hem de sivil piyasanın nitelikli atık ihtiyacına yanıt vererek ülke ekonomisine katkı sağladı.

#3
Foto - MKE’den kahraman Mehmetçik’e armağan: Tonlarca hurdadan neler yapıldı neler

HAM MADDE İHTİYACINDA BAĞIMSIZLIK: Modern ve çevre mevzuatına uyumlu tesislerde işlenerek yeniden ekonomiye ve savunma üretimine kazandırılan hurdalar, aynı zamanda ülkenin savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu stratejik ham madde bağımsızlığı, maliyet verimliliği ve döngüsel üretim gücünün de garanti altına alınmasına katkı sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirler, hem MKE’nin Ar-Ge yatırımlarına hem de yeni nesil savunma projelerine de kaynak oluşturuyor.

#4
Foto - MKE’den kahraman Mehmetçik’e armağan: Tonlarca hurdadan neler yapıldı neler

Geri dönüşüm ile MKE, çevre ve sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlıyor. Geri dönüşüm sürecinde düşük enerji harcanmasını sağlayarak, toplam karbon emisyonu da düşürülüyor. Her 1 ton metalin geri kazanımıyla doğaya yaklaşık 1,8 ton karbondioksitin salınımı azaltılıyor. Geri dönüşüm çalışması ile tehlikeli atıkların güvenli yönetilmesi sağlanarak, ekosistemin korunmasına da katkı sağlanıyor.

