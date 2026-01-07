MKE’den kahraman Mehmetçik’e armağan: Tonlarca hurdadan neler yapıldı neler

MKE'den yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen’de bulunan 3 geri dönüşüm işletmesi, 2025 yılında piyasadan ve kamu kuruluşlarından yaklaşık 300 bin ton hurda tedarik edildi. İhtiyaç fazlası ve niteliğini kaybetmiş hurdalar, MKE Geri Dönüşüm İşletmeleri’nde, uzman eller tarafından kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ayrıştırıldıktan sonra MKE Çelik ve Pirinç Fabrikasında güce dönüştü. Elektrikli ark ocaklarında ergitilen hurdalar, 1250 derece sıcaklıkta işleme tabi tutulduktan sonra 3 bin tonluk preslerde ilk formunu kazandı.