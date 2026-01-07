  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a lapa lapa kar geliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a lapa lapa kar geliyor!

Meteolojiden yapılan açıklamada, İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verildi.

#1
Foto - Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a lapa lapa kar geliyor!

Uzmanlardan gelen son tahminler, İstanbul’da kar beklentisini yeniden güçlendirdi. Yapılan değerlendirmelerde kenti etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı olasılığının arttığı belirtildi.

#2
Foto - Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a lapa lapa kar geliyor!

Uzmanlar beklenen kar yağışı için tarih verdi.

#3
Foto - Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a lapa lapa kar geliyor!

12 OCAK PAZARTESİ GELİYOR Meteoroloji kaynağı Hava Forum, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurdu.

#4
Foto - Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a lapa lapa kar geliyor!

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

#5
Foto - Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a lapa lapa kar geliyor!

"İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü kar yağışı bekliyoruz.

