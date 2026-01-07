Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a lapa lapa kar geliyor!
Meteolojiden yapılan açıklamada, İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verildi.
Uzmanlardan gelen son tahminler, İstanbul’da kar beklentisini yeniden güçlendirdi. Yapılan değerlendirmelerde kenti etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı olasılığının arttığı belirtildi.
Uzmanlar beklenen kar yağışı için tarih verdi.
12 OCAK PAZARTESİ GELİYOR Meteoroloji kaynağı Hava Forum, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü kar yağışı bekliyoruz. Etkisi ne ola/ kaynak: ensonhaber
