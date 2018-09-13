THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Başkentte sahte yedek parça operasyonu! Çin'den getirmişler

Ankara'da, Çin'den getirdiği otomobil yedek parçaları ile sahte oto hava yastığı sistemlerini kaçak yollarla Türkiye'ye soktuğu ve satışını yaptığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

13 Eylül 2018 Perşembe 18:20
Başkentte sahte yedek parça operasyonu! Çin'den getirmişler

Çin Halk Cumhuriyeti'nden yurda kaçak yollarla otomobil yedek parçaları ve sahte oto hava yastığı sistemleri sokulduğu ve satıldığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

999 SAHTE HAVA YASTIĞI

Sahte ve kaçak malzemeleri yurda soktuğu tespit edilen Ö.R'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi Yenimahalle ilçesinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Ö.R'nin beyanları doğrultusunda Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi Yıldız Sanayisi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde yapılan aramalarda, üzerlerine iki ünlü otomobil markasının amblemleri basılı halde ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan, 999 sahte hava yastığı,155 aks mili, çok sayıda far ve sis lambası ile çeşitli yedek parçalar ele geçirildi.

ORJİNAL ÜRÜN GİBİ SATIYORLAR

Şüphelinin Çin'den temin ettiği parçaları, orijinal ürünmüş gibi sattığı, özellikle hava yastıklarının kaza anında çalışmaması durumunda can kayıplarına yol açabileceği belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 18:20
  1. Ankara
  2. Polis operasyonu
  3. sahte yedek parça operasyonu
  4. sahte yedek parça
  5. sahte hava yastığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    1. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    2. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    3. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    4. Nöbetçi eczane Bakırköy
    5. Nöbetçi eczane Küçükçekmece
    6. Nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa
    7. Elektrikleri kesilen belediye,..
    8. Nöbetçi eczane Kadıköy
    9. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    10. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    11. İstanbul Beyoğlu nöbetçi eczaneler
    12. İstanbul Şişli nöbetçi eczane isimleri
    13. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    14. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    15. Avcılar Nöbetçi Eczaneler
    16. Küçükçekmece nöbetçi eczane
    17. Ali Koç'un Fenerbahçe'yi kurtaracak..
    18. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    19. Liseli kız öğrenci, okula silahlı..
    20. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!