  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkentte pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı
Aktüel

Başkentte pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 06:00:53 -
Başkentte pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi evde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Göktürk Mahallesi 115. Cadde'deki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede alkol alan 5 arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isminin "Serkan" olduğu bildirilen bir kişi evde bulunan pompalı tüfekle Ali Haydar S'ye ateş açtı.

Sol kasığından yaralanan Ali Haydar S, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hacettepe Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası pompalı tüfeği yanına alarak kaçan "Serkan" isimli kişinin bindiği bir taksi ile Gölbaşı ilçesine gittiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma kapsamında evde bulunan diğer 3 kişinin ifadesine başvururken, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA'larının başarısı Yunan medyasında gündem oldu
Teknoloji

Türk SİHA'larının başarısı Yunan medyasında gündem oldu

Suriye ve Libya'da destan yazan Dağlık Karabağ'da ise işgalci Ermenistan güçlerine cehennemi yaşatan Türk SİHA'ları Yunan medyasında gündem ..
Botsuz Namaz kıldırmayan Komutan: Askerler komutanı değil İmamı dinledi
Gündem

Botsuz Namaz kıldırmayan Komutan: Askerler komutanı değil İmamı dinledi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, TSK'da Din İşleri Subayı kadrosu açılmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu...
Bayraktar TB2 SİHA'dan gururlandıran başarı
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'dan gururlandıran başarı

Selçuk Bayraktar öncülüğünde BAYKAR firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA ,270 bin saat göklerde uçar..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay