Başkentte mükerrer bandrollü tütün operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda yaklaşık 116 kilo mükerrer bandrollü tütün ile 45 bin 488 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Etimesgut ve Keçiören ilçelerinde bir ikamet ve iki iş yerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 45 bin 488 cinsel içerikli ürün, 3 bin 400 bandrolsüz makaron, 2 bin 930 doldurulmuş makaron, 617 sökülmüş bandrol, 115,9 kilogram mükerrer bandrollü tütün, 48,9 kilogram nargile tütünü, 27 paket pipo tütünü ile tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.



