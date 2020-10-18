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Aktüel Başkentte kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 apartmanın çatısı uçtu
Aktüel

Başkentte kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 apartmanın çatısı uçtu

Binalardan birinin çatısı, otoparktaki 4 otomobilin üzerine düştü - Bağlıca Bulvarı'nda su birikintisinde mahsur kalan 2 otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:30:11 -
Başkentte kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 apartmanın çatısı uçtu

ANKARA (AA) - Başkentte kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, 4 otomobilde hasar oluştu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde 2 apartmanın çatısı uçtu.

Binalardan birinin çatısı, otoparktaki 4 otomobilin üzerine düştü.

İtfaiye ve Mamak Belediyesi ekipleri, çatılara ait parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.

Öte yandan aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler, araçlarıyla su birikintilerinden geçerken zorluk yaşadı.

Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda motor arızası veren 2 otomobil ise su birikintisinde kaldı.

Mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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