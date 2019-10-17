0553 313 94 23

Başkentte korkunç kaza! 2 kişi ağır yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:07
Başkentte korkunç kaza! 2 kişi ağır yaralı

İsmet İnönü Bulvarı'nda Kızılay yönüne seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlemeyen 06 ZYY 45 plakalı otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide savruldu.

Araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen biri kadın iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza yapan otomobilden kopan parçalar, Emre A. idaresindeki 06 FV 1897 plakalı araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Görgü tanıkları, kaza yapan otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini ileri sürdü.

Kaza nedeniyle bulvar üzerindeki alt geçit Kızılay yönünde yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:07
  1. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Trump yine alay konusu oldu! İtalya Cumhurbaşkanı şaştı kaldı!
    1. ABD Başkanı Trump yine alay konusu..
    2. Hitler’in tohumlarından Mesut Özil’e..
    3. Kırklareli'nde korkunç kaza! 17 yaralı
    4. Hastalık şükür ve sabır ister
    5. Harekata karşı çıkmıştı!CHP'li..
    6. Selam olsun direnişini sürdüren..
    7. PKK mı HDP’den, HDP mi PKK’dan çıktı?
    8. D vitamini eksikliğinizin olduğunu bu..
    9. Bakan Turhan’dan engelsiz ulaşım mesajı
    10. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig..
    11. Konut satış Eylül’de yüzde 15 arttı
    12. Irak: DEAŞ'lıları burada yargılayacağız
    13. 89.99 liraya uçma fırsatı
    14. Lonca’dan mezun olan girişimci ekip..
    15. TÜRKTAY’dan “Yeşil Ekonomi Yolunda..
    16. Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve..
    17. 'Halkbank'ın yargı süreci hukuki..
    18. Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman..
    19. İçişleri Bakanlığı ve HSK 50 personel..
    20. Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9..
    21. Her iki tüketiciden biri aldığı malı..
    22. Della Miles kimdir nerelidir?
    23. Adı Cumhuriyet, tarzı ihanet! ABD'li..
    24. Maneviyata düşman, edepsizliğe dost!..
    25. Çukurova'da pamukta verim ve üretim..
    26. Hollanda Başbakan Mark Rutte: NATO,..
    27. Merkel'den skandal Türkiye hamlesi
    28. İran 'yerli üretim' askeri eğitim..
    29. 'Sosyal medya bağımlılığı depresyon ve..
    30. Manipülasyoncular boş durmuyor!..
    Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
    Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
    Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
    Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular