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Başkentte klima hortumu patlayan otobüs korkuttu

Ankara’da klima hortumu patlayan yolcu otobüsü yürekleri ağza getirdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:24
Başkentte klima hortumu patlayan otobüs korkuttu

Ankara’da klima hortumu patlayan yolcu otobüsü yürekleri ağza getirdi.


Edinilen bilgiye göre, Ankara - İzmir seferini yapan 07 HBF 66 plakalı yolcu otobüsünün Ankara’nın dışına çıkmadan Zırhlı Birlikler mevkiinde klima hortumu yandı. Otobüs içerisinden çıkan dumanları gören yolcular panik içerisinde otobüsü terk etmeye çalıştı. Otobüsten indikten sonra yanan klima hortumu, klima gazının sıkışmasından dolayı patladı. Yaşanan olay büyük paniğe yol açarken, otobüste küçük çaplı maddi hasar oluştu.


Otobüsteki yolculardan olan ve İzmir’e seyahat eden Burhan Buldu, otobüs çalışanlarını hareket etmeden uyardıklarını belirterek, "Hareket halindeyken dumanlar çıkmaya başladı otobüsün arkasından, vatandaşlar isyan ettiler otobüsü durdurduk. Patlama sesi geldi, bir de duman çıkınca insanlar panik halinde arabadan inmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.


Otobüsün Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden gecikmeli hareket ettiğini ifade eden Batuhan Ekinci, "Otobüs personelini ikaz etmemize rağmen kimsenin umurunda değildi. Sonuç ortada, mağduriyeti kim giderecek? Burada 45 kişi var. Bu araç dağın başında kalsaydı ne olurdu?" diye konuştu.


Kızı ve torunuyla beraber seyahat eden Nurhan Güngör ise, "İkaz etmemize rağmen aracı kullanmaya devam ettiler. Otobüsten dumanlar çıktı, görünce arka kapıyı açın dedik panik içinde dışarı çıktık" dedi.


Hortumu patlayan otobüsten inip bir süre mağdur olan yolcular, yeni otobüsün gelmesiyle tekrardan İzmir’e hareket etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:24
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