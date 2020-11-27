Başkentte kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Çankaya ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 bin 520 paket bandrolsüz sigara, 22 litre yabancı bandrollü gümrük kaçağı içki ve 162 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.