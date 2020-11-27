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Aktüel Başkentte kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Başkentte kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:27:26 -
Başkentte kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Çankaya ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 bin 520 paket bandrolsüz sigara, 22 litre yabancı bandrollü gümrük kaçağı içki ve 162 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

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