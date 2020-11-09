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Aktüel Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı
Aktüel

Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:22:14 -
Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 276 bin 400 kaçak puro makaronu, 25 bin 893 kaçak muhtelif eşya, 21 ton 16 kilogram kaçak tütün, 7 bin 660 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 940 paket kaçak sigara, 414 kaçak elektronik eşya ve 96 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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