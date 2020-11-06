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Aktüel Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Aktüel

Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda, 3 milyon 275 bin 248 boş makaron, 16 ton 304 kilo kıyılmış tütün, 4 ton 702 kilo nargile tütünü, 1622 sigara sarma makinesi, 1155 puro, 1746 çakmak ve 18 bin 500 doldurulmuş sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:40:51 -
Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde 3-6 Kasım'da 8 depoya düzenledikleri operasyonlarda, 3 milyon 275 bin 248 boş makaron, 16 ton 304 kilo kıyılmış tütün, 4 ton 702 kilo nargile tütünü, 5 bin 300 nargile aparatı, 1622 sigara sarma makinesi, 1155 puro, 1746 çakmak, 1485 sigara tablası, 18 bin 500 doldurulmuş sigara, 10 kilo pipo tütünü ve 560 TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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