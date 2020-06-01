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Aktüel

Başkentte izinsiz gösteri girişiminde bulunan 21 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:58:35 -
Başkentte izinsiz gösteri girişiminde bulunan 21 kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Başkentte izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Gezi Parkı odaklı eylemler sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü anmak için Güvenpark'ta toplanan gruba gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle dağılması yönünde uyarıda bulunuldu.

Polisin uyarılarını dikkate almayan gruba müdahale sonucu 21 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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