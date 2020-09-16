  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkentte hırsızlık operasyonu
Aktüel

Başkentte hırsızlık operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-16 07:16:00 -
Başkentte hırsızlık operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da iki ayrı ilçede toplam 11 ayrı eve girerek, 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 zanlı tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ağustos ayı içerisinde il genelinde evden hırsızlık olaylarının artması üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

Ekipler yürütülen çalışmalarla, hırsızlık zanlılarının geliş ve gidiş istikametlerinde 30 kilometre boyunca 123 güvenlik kamerasını inceleyerek olayları gerçekleştirdikleri belirlenen B.U, D.U, C.U, Ç.U ve A.G.'nin kimliklerini tespit etti.

Takibe alınan zanlılar, hırsızlık amacı ile girdikleri bir binada daire kapısını zorladıkları anda polis ekiplerinin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, çeşitli tarihlerde özelikle dairelerin kilitlenmemiş kapı dillerini şampuan kutusundan kestikleri sert plastik ile açarak ikametlere girdikleri ve 11 evden yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Zanlıların genelde üçlü, dörtlü ve beşli grup halinde gittikleri hırsızlık olayları sonrası, izlerini kaybettirmek için ticari taksiye bindikleri ve girdikleri hastanelerin farklı kapılarından çıktıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu
Ekonomi

Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programında çıktığı yayında, haberi aldığı kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek,..
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Devreye Rusya giriyor! Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı kritik hamle
Gündem

Devreye Rusya giriyor! Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı kritik hamle

Yunanistan'ın halihazırda envanterinde bulunan Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini PMU-1'den PMU-2'ye yükseltmek için Rusya ile masay..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı