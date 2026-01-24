  • İSTANBUL
Başkentte hazırlıklar tamam: Gençlerbirliği galibiyet için Antalya yolcusu

Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Akdeniz deplasmanına çıkacak olan başkent temsilcisi Gençlerbirliği, hazırlık evresini noktalayarak maç saatini beklemeye başladı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Hesap.Com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve koşu çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, karşılaşma için bugün Antalya'ya gidecek.

