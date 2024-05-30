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Yerel Başkentte feci kaza! Kamyonet 11 araca çarptı
Yerel

Başkentte feci kaza! Kamyonet 11 araca çarptı

Yeniakit Publisher
2024-05-30 22:35:00 - 2024-05-30 22:46:38

Ankara'nın Çankaya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet 11 araca çarptı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İ.Ö.'nün kullandığı 06 BA 3607 plakalı kamyonet, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Park halindeki 11 araca çarptı

Kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye başlayan kamyonet, seyir halindeki ve park halindeki 11 araca çarptı. Yaralanan olmayan kazada kamyonet ve çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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