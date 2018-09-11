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Başkent'te bir vicdansız! Arkasına bile bakmadı...

Ankara’da ehliyetsiz 1 şahıs, kiraladığı otomobille seyir halindeyken 10 yaşındaki bir çocuğa çarptı.

11 Eylül 2018 Salı 10:17
Başkent'te bir vicdansız! Arkasına bile bakmadı...

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı 34 NE 6131 plakalı otomobil ile Yeşilkuşak Caddesi üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz E.A., cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki H.T.’ye çarptı. 10 yaşındaki çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı. 

MİNİK KALBİ DAYANAMADI

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan 10 yaşındaki H.T.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansa aldı. Küçük çocuk hastaneye götürülürken yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulunarak, kaçan şahsın peşine düştü. 

VİCDANSIZ SÜRÜCÜYE 25 AYRI KEMARE İNCELEMESİNİN ARDINDAN TESPİT EDİLDİ

Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ve Altındağ Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen 25 güvenlik kamerası sonucu, kaçan otomobilin plakası tespit edildi. Ekipler, tespit edilen plaka sonucu otomobilin sahibi H.A.'ya ulaştı. Ekipler H.A.'nın aracını, otomobili kullanmaya ehliyeti olmayan E.A.’ya kiraladığını öğrendi. 

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla E.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Ayırca, otomobilini ehliyetsiz E.A.'ya kiralayan H.A. hakkında da yasal işlem uygulandı. Gözaltına alınan E.A.'nın ifadesinde “Ehliyetim olmadığı için kaçtım” dediği ortaya çıktı. Vicdansız sürücü emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:17
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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