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Aktüel Başkentte bir binanın bodrum katında uygunsuz koşullarda tutulan 68 köpek bulundu
Aktüel

Başkentte bir binanın bodrum katında uygunsuz koşullarda tutulan 68 köpek bulundu

Köpekler Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:48:32 -
Başkentte bir binanın bodrum katında uygunsuz koşullarda tutulan 68 köpek bulundu

ANKARA (AA) - Ankara'da bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 68 köpek bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine yapılan denetimlerde, Keçiören'deki bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek bulundu.

Hayvanlar, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 12 bin 308 lira cezai işlem uygulandı, ayrıca olayın sorumluları hakkında da adli işlem başlatıldı.

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