Başkentte Bademlidere Şehir Parkı için çalışmalar Mayıs 2021'de başlayacak

ANKARA (AA) - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, daha önce kamuoyuna "İkinci Atatürk Orman Çiftliği" olarak açıkladıkları Bademlidere Şehir Parkı için çalışmaların Mayıs 2021'de başlayacağını bildirdi.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğünde, 750 dönüm üzerine kurulacak Bademlidere Şehir Parkı, tematik alanlara sahip olacak.

Parkta yağmur sularının toprakta kalması, hızla buharlaşıp yok olmaması, erozyonun önlenmesi ve aynı zamanda toprak yapısının iyileştirilmesi amacıyla doğal bitki örtüsünde yer alan türler ile az su isteyen (kanaatkar) bitkilerle çeşitlendirme yapılacak.

Yenilenebilir bitkiler, tıbbi bitkiler, sukulent, gül, kokulu bitkiler bahçesi, heykel ve seramik gibi çeşitli tematik alanların yer alacağı parkta, doğa sporlarının yapılabildiği alanlar ile barbekülü ve barbeküsüz piknik alanları da yer alacak.

Her yaş grubundan vatandaşın yararlanabileceği park, engelli vatandaşların kullanımına da uygun olarak inşa edilecek.

- "Kenti simgeleyen bir parkı halkımızın hizmetine sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, parkı, ikinci Atatürk Orman Çiftliği olarak Ankara'nın hizmetine sunacaklarını, çalışmaların mayısta başlayacağını duyurdu.

"Bademlidere Şehir Parkı, kendine yeten, bakım maliyetleri düşük, ekolojik döngüleri gözeten, yağmur suyu kullanımını sağlayan, ekolojik binalar barındıran, alternatif enerji kaynakları tesis eden, mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip olacak." ifadelerini kullanan Taşdelen, parkın her metrekaresiyle yeşilin, doğanın bütün güzelliklerini içereceğini belirtti.

Sadece Ankara'dan değil Türkiye'nin her köşesinden vatandaşların gelip göreceği bir kent parkının hayata geçeceğini vurgulayan Taşdelen, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük kent parklarından birini başkentimize ve Çankayamıza kazandıracağız. Amsterdam-Voldenpark, Moskova-Bitsevsky Park, New York-Central Park, Melbourne-Flagstaff Gardens, Londra-Hyde Park gibi kenti simgeleyen bir parkı halkımızın hizmetine sunacağız. Atatürk Orman Çiftliği'ne benzer şekilde inşa edeceğiz. Atamızın hatırasını yeniden Çankaya'da yaşatacağız."



