Başkentte atlı cirit heyecanı sona erdi - B Grubu'nu lider tamamlayan Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti



ANKARA (AA) - Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Ankara'daki TJK 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen atlı cirit B Grubu müsabakaları tamamlandı. Organizasyonun üçüncü ve son gününde Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 24,5-11,5 yenerek grubu lider tamamladı. İki maçını da kazanan Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

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