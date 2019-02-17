Başkentte atlı cirit heyecanı sona erdi
- B Grubu'nu lider tamamlayan Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti17 Şubat 2019 Pazar 13:39
ANKARA (AA) - Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.
Ankara'daki TJK 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen atlı cirit B Grubu müsabakaları tamamlandı.
Organizasyonun üçüncü ve son gününde Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 24,5-11,5 yenerek grubu lider tamamladı.
İki maçını da kazanan Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.
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