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Başkent'te alacak verecek meselesinde silahlar konuştu! Yaralılar var

Başkent Ankara'da alacak verecek meselesinden kaynaklanan silahlı saldırı sonucu saldırıya uğrayan şahıs ve etraftaki 2 kişi yaralandı.

11 Eylül 2018 Salı 14:15
Başkent'te alacak verecek meselesinde silahlar konuştu! Yaralılar var

Ankara’da alacak verecek meselesinden kaynaklanan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Kemal Caddesi üzerinde plakası henüz belirlenemeyen otomobili ile seyir halinde olan S. G., cadde üzerinde bulunan bir market önünde husumetli olduğu C. Y.’yi gördü. S. G. yanındaki silahı çıkartarak, C. Y. ateş etmeye başladı. Açılan ateşler sonucu, C. Y. yere yığılırken, o sırada marketten alışveriş yapan kimliği henüz belirlenemeyen anne ve kızı da yaralandı. Öte yandan açılan kurşunlardan biri, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobile isabet etti.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralıları gören çevre esnafı, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı C. Y. ile birlikte anne kızı tedavileri yapılmak üzere en yakın hastaneye kaldırdı. Öte yandan polis ekipleri de çevre güvenliği alarak, durumu Olay Yeri İncelme Birimi’ne bildirdi. Olay yerine intikal eden inceleme birimleri, olayla ilgili tüm delilleri muhafaza altına aldı.

Olay yerinde kaçan saldırgan S. G.’nin yakalanması için, polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

"YOLDAN GEÇERKEN ARABAMA KURŞUN İSABET ETTİ"

Aracına kurşun isabet eden vatandaş, “Ben buradan geçerken biranda ses duydum. Sağa çekip arabadan indim. Bakınca kurşunun isabet ettiğini gördüm. Olayın yaşandığı yere geldiğimde de 3 kişinin yaralı olduğunu gördüm. Yaralılardan 2’si kadındı” dedi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 14:15
  1. Ankara
  2. alacak verecek meselesi
  3. silahlı saldırı

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