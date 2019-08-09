Başkentte 5 gecekondu küle döndü

Ankara’da kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateş 5 gecekonduyu küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Altındağ İlçesinde bulunan gecekondu bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce yakılan ateş büyüdü. Gecekondulara sıçrayan alevler 3’ü metruk 2’si dolu gecekonduyu küle çevirdi. Alevler gecekondulara sıçradığı sırada uyuduğunu söyleyen İsmail Güngör, komşularının kapıyı çalmasıyla dışarı çıkabildiğini söyledi. Komşularının alevleri fark edip Güngör’ü uyandırması olası facia’nın önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası can ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Alevler evi sardığı sırada evde uyuyan emekli İsmail Güngör, şunları kaydett:

"Önce ilk gecekondudan başladı. Ondan sonra arkalara kadar geldi. Yangın ilk başladığında uyuyordum beni komşum kapıyı çaldı. Bana ’uyan, hadi dışarı çık’ dediler. Hemen dışarı çıktım. Benim evim yandı. Her şeyim yandı. Hiçbir şeyim kalmadı. Görevlilerden yardım talep ediyorum."